'Variety' incluye una película coreana entre las diez mejores de 2025

Photo : YONHAP News

La revista estadounidense de entretenimiento 'Variety' ha incluido la película coreana "Una familia normal" ("A Normal Family"), dirigida por Hur Jin Ho, en su lista de los diez mejores largometrajes estrenados en lo que va de 2025.El filme, un thriller psicológico, está inspirado en la novela "La cena", del autor neerlandés Herman Koch. La historia retrata el derrumbe emocional de dos matrimonios de clase alta que descubren que sus hijos están involucrados en un crimen brutal. 'Variety' describe la cinta como "una historia cargada de tensión que enfrenta al espectador a incómodos dilemas morales".Junto a "Una familia normal", la publicación destaca en su listado títulos como "Misión: Imposible 8" ("Mission: Impossible — The Final Reckoning"), "28 años después" ("28 Years After"), "Pecadores" ("Sinners"), "Devuélvemela" ("Bring Her Back") y "Confidencial" ("Black Bag").