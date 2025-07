Concluye el interrogatorio al ex primer ministro sobre la ley marcial tras 14 horas

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, responsable de las pesquisas sobre el fallido intento de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre por parte del expresidente Yoon Suk Yeol, quien afronta cargos de rebelión, interrogó el miércoles 2 al ex primer ministro Han Duck Soo en una sesión que se prolongó durante casi 14 horas.A su salida, Han evitó responder a las preguntas de los medios acerca de su presunta implicación en la firma y posterior eliminación de documentos relacionados con la ley marcial. Los periodistas también trataron de obtener detalles sobre los aspectos concretos en los que se centran las indagaciones, tanto en los hechos previos como posteriores a la noche del 3 de diciembre, pero el ex primer ministro optó por guardar silencio.Además de Han, compareció ante los investigadores el ministro de Ciencia y TIC, Yoo Sang Im, por su ausencia en la reunión del Gabinete celebrada el día en que se decretó la ley marcial. Según explicó a la prensa, no asistió porque no había sido informado de la convocatoria.