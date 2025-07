Aumentan las noches tórridas de 30ºC en ciudades como Gangneung

Photo : KBS News

La frecuencia de noches tropicales en Corea continúa en ascenso en los últimos días, en el marco de la ola de calor que afecta a todo el territorio nacional y que, según las autoridades meteorológicas, podría prolongarse durante las próximas semanas.En ciudades como Gangneung se han registrado incluso noches tórridas, con temperaturas que no descendieron de los 30ºC por segunda noche consecutiva el miércoles 2. Según los datos oficiales, los termómetros se mantuvieron por encima de dicho umbral incluso tras la puesta de sol, hasta las 9:00 de la mañana del jueves 3.Este tipo de condiciones climáticas adversas no son nuevos, pero sí cada vez más habituales. En la década de 1970, el país contabilizaba en verano un promedio de 4,2 noches tropicales, es decir, aquellas en las que la temperatura mínima no baja de los 25ºC. Sin embargo, en las últimas décadas, su frecuencia se ha triplicado, con una media de 12,9 a partir de 2020.Además, las llamadas noches tórridas, en las que la temperatura mínima no desciende de los 30ºC, también se están convirtiendo en un fenómeno cada vez más corriente. La primera vez que se detectaron fue en agosto de 2013, precisamente en Gangneung, en la costa este de Corea.