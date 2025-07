EEUU aplicará aranceles recíprocos del 10% a un centenar de países

Photo : Reuters / Yonhap News

Estados Unidos aplicará aranceles recíprocos del 10% a cerca de un centenar de países que no hayan alcanzado un acuerdo comercial con la Casa Blanca antes del 8 de julio, según indicó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.En declaraciones a la cadena CNBC realizadas el jueves 3 (hora local), Bessent explicó que muchos Gobiernos están retrasando las negociaciones con la esperanza de lograr condiciones más favorables. Sin embargo, advirtió que esta estrategia podría volverse en su contra.Consultado sobre la posibilidad de ampliar el plazo, el alto funcionario descartó que la Administración del presidente Donald Trump tenga previsto anunciar una prórroga, especialmente cuando los países deberían estar finalizando las rondas de diálogo. Estas afirmaciones han sido interpretadas como un intento de incrementar la presión sobre los que aún no han cerrado un pacto, al tiempo que se mantiene cierta ambigüedad sobre una eventual moratoria.En una entrevista posterior concedida a Bloomberg TV, Bessent expresó su confianza en poder firmar varios acuerdos antes del 8 de julio. No obstante, estimó que alrededor de 100 naciones podrían quedar sujetas a un gravamen mínimo del 10%.Este porcentaje constituye la base dentro del sistema de aranceles recíprocos presentado por Washington el pasado mes de abril y se aplica como tasa común a prácticamente todos los socios comerciales. En muchos casos, se complementa con recargos adicionales en función de circunstancias específicas.Por ejemplo, Corea del Sur afronta actualmente una tarifa total del 25% que incluye el 10% base y un recargo adicional del 15%.