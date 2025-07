Photo : YONHAP News

La película coreana "Parásitos", dirigida por el cineasta Bong Joon Ho, ha sido elegida como el mejor largometraje del siglo XXI en una encuesta realizada por el diario estadounidense 'The New York Times', en la que participaron más de 200.000 lectores.El rotativo anunció los resultados el miércoles 2 (hora local) y destacó que la cinta, estrenada en 2019 y ganadora tanto de la Palma de Oro en el Festival de Cannes como del Óscar a la mejor película, encabezó la lista tras recibir la mayor cantidad de votos entre miles de títulos propuestos por el público.El cine coreano logró una notable presencia en el ranking. "Oldboy" (2003), de Park Chan Wook, se ubicó en el lugar 40; "Crónica de un asesino en serie" (2005), también de Bong, alcanzó el número 49; y "La doncella" (2016), nuevamente de Park, se situó en la posición 67.En el segundo peldaño de la clasificación figura "Mulholland Drive" (2001), de David Lynch, mientras que el tercer puesto fue para "No es país para viejos" (2007), dirigida por los hermanos Coen y basada en la novela homónima del escritor estadounidense Cormac McCarthy.