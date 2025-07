Comité parlamentario aprueba reformas legislativas sobre comunicaciones

Photo : KBS News

Un paquete de reformas legislativas en materia de radiodifusión, televisión y otros medios de comunicación fue aprobado el lunes 7 en el comité parlamentario correspondiente, mediante una votación impulsada por el oficialista Partido Democrático. Este conjunto de medidas es el mismo que fue bloqueado por la anterior Administración con el veto del expresidente Yoon Suk Yeol.El paquete incluye tres enmiendas: una de la Ley de Comunicaciones, otra del Estatuto de la Fundación de Cultura en Radiodifusión y otra del Estatuto del Educational Broadcasting System (EBS), el canal público educativo de Corea.El cambio más significativo, en caso de ser ratificado por el pleno de la Asamblea Nacional y entrar en vigor, afectará a la estructura de gobernanza de las principales emisoras públicas y semipúblicas del país: KBS, EBS y MBC. En particular, se modificará la composición de sus juntas directivas. El número de miembros aumentará de once a quince en el caso de KBS, y de nueve a trece en los de EBS y MBC. Además, las recomendaciones para ocupar estos cargos no procederán únicamente de la Comisión de Comunicaciones de Corea, sino también del Parlamento, del ámbito académico, de asociaciones de usuarios, de representantes de trabajadores del sector y de entidades profesionales del ámbito jurídico. No obstante, se establece que el órgano legislativo solo podrá proponer hasta un 40% del total de directivos.El Partido Democrático ha defendido que el objetivo de estas reformas es reducir la influencia política sobre los medios de comunicación públicos. Sin embargo, el principal partido de la oposición, Poder del Pueblo, sostiene que el paquete no hace sino abrir la puerta a una mayor presencia de directivos afines al oficialismo o vinculados a "sindicatos radicales".