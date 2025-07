Seúl vincula aranceles a inversiones y seguridad para dialogar con Washington

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Rak, regresó el miércoles 9 a Seúl tras una visita oficial a Washington, donde mantuvo reuniones con altos cargos de la Casa Blanca para tratar temas relacionados con gravámenes y con la posibilidad de una cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump.Durante su estancia, Wi propuso avanzar en las negociaciones arancelarias dentro de un marco más amplio que incluya también cuestiones de comercio, inversiones y seguridad. Según explicó, el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Marco Rubio, acogió favorablemente la iniciativa, aunque reconoció que aún persisten diferencias importantes entre ambas partes.El funcionario surcoreano subrayó que la notificación emitida por la Administración estadounidense sobre la inminente aplicación de aranceles recíprocos no se dirigió exclusivamente a Corea del Sur, sino a todos los países que aún no han cerrado un pacto comercial con EEUU, en igualdad de condiciones. El plazo límite para alcanzar un acuerdo es el 1 de agosto.Respecto a la celebración de un encuentro al más alto nivel entre Lee y Trump, Wi indicó que, por el momento, no se ha fijado una fecha concreta.