El ministro de Exteriores de Rusia visitará Corea del Norte del 11 al 13 de julio

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viajará a Pyongyang del viernes 11 al domingo 13. Aunque todavía no se ha confirmado el propósito exacto de la visita, se espera que se reúna con su contraparte norcoreana, Choe Son Hui, y no se descarta un posible encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.Según informó el Kremlin el miércoles 9 (hora local), el jefe de la diplomacia rusa tiene previsto entregar personalmente un mensaje de su presidente, Vladímir Putin, al dirigente norcoreano. Sin embargo, las autoridades aclararon que, por el momento, no hay planes concretos ni para una visita de Kim a Moscú ni para un viaje de Putin a Pyongyang.La incógnita ahora es si Lavrov logrará avanzar en la organización de una posible cumbre bilateral. En junio de 2024, el mandatario norcoreano aceptó una invitación formal de su homólogo para visitar Rusia.