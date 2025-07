La Casa Blanca descarta nuevas prórrogas en las negociaciones arancelarias

Photo : YONHAP News

El director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, ha adelantado que, si la Casa Blanca no logra resultados satisfactorios en las actuales negociaciones comerciales con otros países, aplicará aranceles recíprocos a partir del 1 de agosto, sin contemplar nuevas prórrogas ni pausas.En una entrevista concedida el domingo 13 (hora local) al canal ABC, Hassett afirmó que, esta vez, los gravámenes se implementarán de forma efectiva si los acuerdos alcanzados no cumplen con las expectativas del presidente Donald Trump. No obstante, matizó que las conversaciones continúan y que aún queda margen de maniobra hasta la fecha señalada.Hassett explicó que el mandatario ya ha revisado los borradores de los pactos elaborados por el equipo negociador, encabezado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Sin embargo, Trump considera que dichos textos deben ser mejorados. Según fuentes en Washington, entre las naciones implicadas se encuentran la Unión Europea, México y Canadá, a los que EEUU amenaza con imponer tarifas recíprocas de entre el 30% y el 35%.Respecto a Brasil, sobre el que Trump ha anunciado tasas aún más elevadas, del 50%, Hassett indicó que el líder estadounidense está insatisfecho con el ritmo del diálogo comercial y con la actitud mostrada por los representantes de Brasilia. Asimismo, mencionó su preocupación por la situación política del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. De hecho, el pasado 9 de julio, ordenó incrementar del 10% al 50% los aranceles recíprocos al país bajo el argumento de que el proceso judicial abierto contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado no es sino una "persecución política".