Photo : YONHAP News

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha subrayado la cooperación entre la Casa Blanca y el Ejecutivo surcoreano para avanzar en el debate sobre el traspaso del mando militar en tiempos de guerra, actualmente en manos de Washington, a Seúl.El portavoz del Pentágono declaró el viernes 11 (hora local) que ambos países siguen trabajando conjuntamente para que las competencias de comando sobre las fuerzas militares en situaciones de guerra, que por ahora corresponden a EEUU, puedan transferirse finalmente a Corea del Sur de manera satisfactoria y sin poner en riesgo la seguridad regional. No obstante, precisó que por el momento la Administración estadounidense no tiene novedades que anunciar ni comentarios adicionales al respecto.En relación con este asunto, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Rac, afirmó recientemente que la cesión del mando militar es una tarea impulsada por varios Gobiernos surcoreanos y que el presidente Lee Jae Myung está decidido a continuar. Sin embargo, puntualizó que dicho traspaso no forma parte del paquete de condiciones comerciales y de seguridad en el marco de las negociaciones arancelarias que mantienen ambas naciones.