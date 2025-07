Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo 13 (hora local) que numerosos países están dispuestos a abrir sus mercados con el objetivo de reducir los aranceles. En particular, mencionó a la Unión Europea (UE), Corea del Sur y Japón.Trump señaló que, entre los tres, Tokio cuenta con el menor grado de liberalización. Como ejemplo, destacó el desequilibrio en el comercio de automóviles, un sector en el que las exportaciones de vehículos japoneses a EEUU superan ampliamente a las exportaciones estadounidenses hacia Japón.Respecto a la UE, el mandatario valoró positivamente la disposición de Bruselas a abrir los mercados. En cuanto a Seúl, apuntó que el Gobierno surcoreano ha comenzado a introducir cambios con vistas a alcanzar un acuerdo, a pesar de que ya soporta gravámenes significativos. No obstante, Trump no precisó el estado actual de las negociaciones con cada uno de estos socios comerciales.