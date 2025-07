El fiscal especial ordena por tercera vez el traslado forzoso de Yoon

Photo : YONHAP News

El fiscal especial Cho Eun Seok emitió el miércoles 16 una tercera orden para trasladar por la fuerza al expresidente Yoon Suk Yeol a la sala de interrogatorios de la Fiscalía de Apelaciones de Seúl, con un plazo máximo fijado a las 2:00 de la tarde para su ejecución.Ante la reiterada negativa de Yoon a comparecer de manera voluntaria, los investigadores han endurecido su postura restringiendo todas las visitas a su lugar de detención, salvo las de familiares directos y abogados.El equipo de Cho considera que ya no existe margen para esperar una cooperación voluntaria por parte del exmandatario y sostiene que el traslado forzoso constituye la única vía posible para avanzar en el proceso. En este contexto, ha anunciado la apertura de diligencias internas para esclarecer por qué las instrucciones anteriores no se aplicaron y ha advertido que tomará medidas disciplinarias si se detectan omisiones por parte del personal del centro de detención.Por su parte, el Ministerio de Justicia instó al fiscal especial a designar directamente a un investigador encargado de cumplir la orden de traslado.Mientras tanto, la defensa de Yoon reiteró que el exdirigente no se encuentra en condiciones físicas de prestar declaración y presentó esa misma mañana una solicitud de revisión de su arresto.