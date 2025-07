Las lluvias torrenciales dejan muertes y obligan a evacuar viviendas

Photo : YONHAP News

Tres personas fallecieron el jueves 17 en la provincia de Chungcheong del Sur a causa de inundaciones provocadas por intensas lluvias que anegaron carreteras y viviendas, según informaron las autoridades.Una de las víctimas es un hombre de unos sesenta años que fue rescatado de un vehículo sumergido en una carretera del municipio de Seosan. Cuando los equipos de emergencia lo localizaron, se encontraba en parada cardíaca. A pesar de ser trasladado de inmediato al hospital más cercano, los médicos no pudieron reanimarlo.Las otras dos víctimas mortales, dos hombres de más de ochenta años, se registraron en la ciudad de Dangjin. Uno de ellos fue hallado sin vida en una zona que quedó repentinamente inundada por el aumento brusco del caudal de agua, mientras que el otro fue encontrado en el sótano de su vivienda, del que no pudo escapar debido a la acumulación de agua por las fuertes precipitaciones.La Policía y el cuerpo de bomberos han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de los fallecimientos.Las lluvias han afectado igualmente a la red ferroviaria nacional, al obligar la paralización de los servicios de trenes, especialmente de aquellos que conectan con la región de Chungcheong, situada en el centro del país, y con la costa centro-oeste. No obstante, los trenes de alta velocidad KTX, cuyas rutas habían quedado suspendidas, ya han reanudado sus operaciones.Asimismo, se han establecido controles especiales de tráfico en el tramo entre Haemi y Seosan, en la autopista de la costa oeste; entre Dangjin y Myeoncheon, en la autopista Dangjin-Daejeon; y entre Yesan y Cheongyang, en la autopista Pyeongtaek-Buyeo.También se han cancelado 55 vuelos nacionales y cinco internacionales previstos para despegar desde los aeropuertos de Gimpo y Gimhae.