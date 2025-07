Netflix destaca el éxito global de Corea en su informe del segundo trimestre

Photo : YONHAP News

La plataforma Netflix ha presentado los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025, que superan ligeramente las expectativas del mercado y ponen de relieve el continuo atractivo internacional de las producciones coreanas.La empresa registró unos ingresos de 11.079 millones de dólares, lo que supone un incremento del 15,9% respecto al mismo periodo del año anterior. El margen operativo se situó en 34,1%, por encima del 31,7% del trimestre previo y del 27,2% obtenido un año antes. Las ganancias operativas ascendieron a 3.775 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 45%.Entre los títulos más populares del trimestre, la compañía destacó la película de animación "Las guerreras K-pop" ("KPop Demon Hunters") y la tercera temporada de "El juego del calamar" ("Squid Game"). Según Netflix, basándose en las visualizaciones acumuladas durante los primeros 91 días tras su estreno, "Las guerreras K-pop" sumó 80 millones de visionados, mientras que "El juego del calamar 3" alcanzó los 122 millones.La plataforma también subrayó que las producciones coreanas mantienen su capacidad de atraer audiencias globales y mencionó otras series que cosecharon éxitos durante el trimestre, como "Un Héroe Débil: Curso 2" ("Weak Hero Class 2"), con 20 millones de visualizaciones; "Sin piedad para nadie" ("Mercy for None"), con 18 millones; y "El sabor de lo nuestro" ("Tastefully Yours"), con 15 millones.