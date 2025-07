Photo : YONHAP News

El Gobierno se prepara para revertir los "recortes fiscales para los ricos" aplicados por la anterior Administración, en un giro significativo de su política tributaria. Esta decisión responde a la evaluación de que dichas rebajas no lograron incentivar el crecimiento empresarial, a pesar de haberse implementado con ese propósito, y contradijeron además el principio de progresividad fiscal.Según fuentes del Ejecutivo, el Consejo de Ministros del presidente Lee Jae Myung presentará próximamente su primera reforma tributaria, enfocada en ampliar la base impositiva. El objetivo central es incrementar la recaudación mediante la revisión de los beneficios fiscales otorgados a las rentas más altas durante el mandato anterior.En este contexto, se espera que una de las primeras medidas sea aumentar el impuesto de sociedades, cuya tasa máxima fue reducida en un punto porcentual en la reforma de 2022. Aunque se reconoce que la desaceleración económica, tanto a nivel nacional como internacional, ha mermado la actividad empresarial, las autoridades atribuyen la caída de los ingresos tributarios especialmente a dicho recorte. En 2022, la recaudación por este concepto alcanzó los 100 billones de wones, pero en 2024 descendió un 40% hasta situarse en torno a los 60 billones.Otra política prevista es la reversión del umbral del impuesto sobre la renta por cesión de acciones, que el anterior Gobierno había elevado de 1.000 millones a 5.000 millones de wones para los accionistas mayoritarios. El cambio fue introducido con el fin de evitar ventas masivas al cierre del ejercicio fiscal, una estrategia utilizada por algunos grandes accionistas para eludir impuestos, lo que afectaba negativamente a los pequeños inversores. No obstante, la Administración actual estima que la medida terminó beneficiando únicamente a una pequeña élite financiera.Aunque la reforma tributaria que plantea el Ejecutivo podría no traducirse de inmediato en un impulso de la recaudación, se considera altamente simbólica, ya que define con claridad la orientación económica del Gabinete de Lee.