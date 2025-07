El jefe de Negociaciones Comerciales viaja de nuevo a Washington

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales, Wi Sung Rak, inició el domingo 20 un nuevo viaje a Washington. Aunque la Oficina Presidencial ha evitado hacer declaraciones oficiales, fuentes del gobernante Partido Democrático han confirmado el traslado.La visita se produce apenas once días después de la anterior estancia de Wi en la capital estadounidense, lo que pone de manifiesto la aceleración de los contactos bilaterales a medida que se acerca la fecha límite fijada por la Casa Blanca para la entrada en vigor de nuevos aranceles. Está previsto que tras este desplazamiento del jefe negociador viajen también a Estados Unidos los recién nombrados ministros de Economía y de Relaciones Exteriores.Durante su estancia, Wi se reunirá previsiblemente con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, con quien abordará una vez más no solo la cuestión de los gravámenes, sino también barreras comerciales no arancelarias.En este contexto, el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, reiteró en una entrevista con el canal CBS que la imposición de tarifas no volverá a ser aplazada y que estas entrarán en vigor el próximo 1 de agosto con una tasa base del 10%. Lutnick aclaró que esta cifra se aplicará a economías consideradas "relativamente pequeñas" de América Latina, el Caribe o África, mientras que otras más grandes estarán sujetas a aranceles más elevados. En el caso de Corea del Sur, la Administración del presidente Donald Trump ha anunciado que se aplicarán gravámenes del 25%.