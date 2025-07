El exministro de Defensa habló con Yoon antes de transferir el caso del soldado Chae

Photo : YONHAP News

El exministro de Defensa Lee Jong Sup ha admitido por primera vez que mantuvo una conversación telefónica con el expresidente Yoon Suk Yeol antes de ordenar la transferencia a la Policía de la investigación sobre la muerte del soldado de la Infantería de Marina de apellido Chae.La revelación figura en una declaración escrita que el exministro envió el viernes 18 al equipo del fiscal especial Lee Myung Hyun, encargado del caso. En el documento, Lee Jong Sup afirma que recibió una llamada de Yoon alrededor de las 11:50 de la mañana del 31 de julio de 2023, justo después de que el entonces mandatario fuera informado sobre el desarrollo de las pesquisas durante una reunión con sus secretarios. Según diversas fuentes, Yoon reaccionó con evidente enfado al conocer los detalles del caso.No obstante, en su declaración, Lee Jong Sup se limitó a señalar que el expresidente expresó "comentarios que reflejaban su preocupación por las Fuerzas Armadas".El caso, que está siendo investigado por Lee Myung Hyun, gira en torno a la muerte de un soldado de la Infantería de Marina en julio de 2023 y la presunta obstrucción de las indagaciones por parte de la Administración de Yoon. Según las sospechas, el exdirigente llamó directamente al ministro para presionarle con el fin de retrasar la transferencia del caso a la Policía.