Una fuerte ola de calor sucede a las lluvias

Photo : YONHAP News

Corea se enfrentará el martes 22 al inicio de una ola de calor, con temperaturas que superarán los valores habituales para esta época del año en todo el país.Los termómetros marcarán entre 22ºC y 27ºC por la mañana, mientras que por la tarde las máximas oscilarán entre los 29ºC y los 34ºC. Además, existe una alta probabilidad de que se registren noches tropicales en amplias zonas del territorio nacional, con mínimas que no descenderán por debajo de los 25ºC.Aunque las precipitaciones han remitido en general, no se descarta la posibilidad de lluvias intermitentes a partir de la tarde en regiones como Seúl, Gyeonggi, el interior de Gangwon, Chungcheong y Jeolla del Norte. Estas serán, en su mayoría, chubascos breves y de carácter aislado, con acumulaciones que no superarán los 60 milímetros.La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos debido a las lluvias recientes.