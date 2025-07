Yoon y Kim Keon Hee son citados a declarar el 29 de julio y el 6 de agosto

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Min Joung Kie, encargado de investigar las presuntas irregularidades que salpican a la ex primera dama Kim Keon Hee, ha citado a esta y a su marido, el expresidente Yoon Suk Yeol, a prestar declaración en fechas distintas: el exmandatario comparecerá el 29 de julio y su esposa, el 6 de agosto.Las convocatorias ya han sido enviadas a sus respectivos destinatarios. La dirigida a Kim fue remitida a su residencia particular, mientras que la de Yoon fue entregada al Centro de Detención de Seúl, donde permanece en prisión preventiva.Entre las sospechas que pesan sobre la ex primera dama se encuentra la supuesta manipulación del precio de las acciones de la concesionaria Deutsch Motors y de la compañía de ingeniería civil Sambu. También figura el presunto soborno recibido a través del chamán Jeon Sung Bae, acusado a su vez de influir indebidamente en decisiones gubernamentales mediante sus recomendaciones a Kim. Además, se indaga su posible implicación en procesos de nominación política y en casos de tráfico de influencias relacionados con el empresario Myung Tae Kyun.El fiscal especial ha señalado que el expresidente también podría estar involucrado en las irregularidades vinculadas a Myung.