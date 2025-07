Park Chan Wook regresa al Festival de Venecia con su nueva película

Photo : YONHAP News

El director surcoreano Park Chan Wook ha sido seleccionado para competir en la sección oficial del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará a partir del 27 de agosto, con su largometraje más reciente, "No Other Choice".El anuncio se realizó el martes 22 (hora local) a través del canal oficial de YouTube del certamen, donde se dio a conocer la lista de las 21 películas que optarán al codiciado León de Oro, entre ellas la obra de Park.La nominación supone un hito para el cine coreano, que no estaba representado en la competencia principal del festival desde 2012, cuando participó "Pieta", del director Kim Ki Duk."No Other Choice" narra la historia de un hombre que, tras perder su empleo, intenta reincorporarse al mercado laboral y, en el proceso, toma la drástica decisión de eliminar a sus competidores.Será la segunda vez que Park compita en el Festival de Venecia. Su primera participación fue en 2005 con "Lady Vengeance", filme que obtuvo tres galardones paralelos, incluido el León del Futuro.