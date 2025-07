Una petición ciudadana exige no dar trato preferencial a estudiantes de Medicina

Photo : YONHAP News

Una petición ciudadana ha sido lanzada para exigir que no se conceda ningún tipo de trato preferencial a los estudiantes de Medicina y médicos residentes que podrían reincorporarse a sus puestos sin enfrentar consecuencias tras meses de ausencia.En tan solo cinco días, la solicitud superó los 50.000 apoyos necesarios para ser considerada por las autoridades. Los firmantes advierten que permitir su retorno sin asumir responsabilidades podría socavar la confianza pública en la sanidad.En respuesta, el Gobierno ha manifestado su intención de buscar una solución equilibrada que refleje las expectativas de la ciudadanía. La nueva ministra de Salud, Jeong Eun Kyeong, aseguró en su discurso de toma de posesión que promoverá una reforma del sistema médico que logre el consenso tanto del público como del sector.Mientras tanto, los decanos de las facultades de Medicina han solicitado a la Administración que autorice una convocatoria extraordinaria del examen nacional de Medicina para los alumnos de cuarto curso que deseen obtener su licencia profesional. No obstante, de aprobarse esta medida, podría avivarse la polémica por un posible trato privilegiado hacia quienes opten por regresar.Miles de estudiantes de Medicina y médicos residentes suspendieron sus clases y prácticas clínicas en febrero de 2024, en protesta por el plan del expresidente Yoon Suk Yeol de aumentar de manera significativa el número de plazas en las facultades de Medicina. El colectivo alegaba que la decisión no resolvería los problemas estructurales del sistema sanitario y comprometería la calidad de la formación académica.