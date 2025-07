Photo : YONHAP News

El ministro de Industria, Comercio y Energía, Kim Jeong Kwan, llegó el miércoles 23 (hora local) a Washington para participar en las negociaciones sobre aranceles, pocas horas después de que se hiciera público el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Japón.Desde el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, Kim evitó pronunciarse directamente sobre el contenido de dicho pacto comercial y señaló que no le corresponde evaluarlo. No obstante, adelantó que lo analizará con detenimiento y consideró que podría servir de referencia para la delegación surcoreana, aunque subrayó que primero será necesario comparar sus términos con los asuntos actualmente en discusión entre Corea del Sur y EEUU.Según el ministro, el objetivo de su visita es acelerar el diálogo en todos los niveles posibles, especialmente ahora que se aproxima la entrada en vigor de los aranceles recíprocos anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump.En relación con el mensaje publicado por Trump en redes sociales, donde advirtió de que será difícil reducir gravámenes a países que no abran o flexibilicen sus mercados, Kim indicó que se trata de una postura ya conocida. Afirmó que el mandatario viene reiterando dicho argumento desde hace tiempo y que el Gobierno surcoreano lo tiene muy presente.Durante su estancia en la capital estadounidense, el ministro impulsará el avance hacia un acuerdo comercial con Washington empleando como eje central la propuesta de Seúl de establecer una "asociación bilateral para una nueva era manufacturera". Asimismo, buscará fortalecer los intercambios en sectores como la construcción naval, los semiconductores y las baterías.