El Gobierno se plantea invitar a Kim Jong Un a la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El Gobierno está valorando la posibilidad de invitar al líder norcoreano, Kim Jong Un, a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores han señalado que Corea del Norte no forma parte de los Estados miembros del APEC y que, por tanto, no figura entre los participantes oficiales. No obstante, y conforme a prácticas diplomáticas recientes, Seúl tiene la facultad, como anfitrión, de cursar invitaciones a naciones no integrantes del foro para asistir a encuentros informales o sesiones paralelas al evento principal.En este sentido, indicaron que, desde un punto de vista técnico, la presencia de Kim es viable. Sin embargo, subrayaron que la decisión requiere un análisis detallado sobre su compatibilidad con los objetivos fundamentales del APEC y con la agenda prevista para la reunión de líderes de este año, además de consultas previas con los demás países miembros.La posición del Ejecutivo refleja su voluntad de no descartar ninguna vía de diálogo posible, incluso si la opción de invitar al dirigente norcoreano resulta inviable en la práctica, dadas las actuales tensiones en el escenario geopolítico. Asimismo, las mismas fuentes apuntaron que, aun en caso de que se formalizara el ofrecimiento, resulta poco probable que Pyongyang la acepte.