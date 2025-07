Photo : YONHAP News

La película surcoreana "Lector omnisciente" ("Omniscient Reader") atrajo a cerca de 122.000 espectadores el miércoles 23, su primer día en cartelera. Gracias a esta cifra, la superproducción se posiciona actualmente en el primer lugar de la taquilla nacional, por delante de "Yadang: El soplón" ("Yadang: The Snitch"). Además, es el estreno con el mayor número de asistentes en lo que va de 2025.Con un presupuesto que supera los 30.000 millones de wones, "Lector omnisciente" está basada en la novela digital homónima, que acumula más de 200 millones de lecturas. El reparto está encabezado por Ahn Hyo Seop, Lee Min Ho, Nana, Chae Soo Bin y Shin Seung Ho. La dirección corre a cargo de Kim Byung Woo, reconocido por títulos como "The Terror Live" y "Grupo de asalto" ("PMC: The Bunker").La historia narra la vida de un hombre que presencia cómo la trama de una novela —de la que era el único lector— se convierte en realidad. A partir de ese momento, debe luchar por sobrevivir en un mundo colapsado, acompañado por los personajes ficticios que ahora existen junto a él.