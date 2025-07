Crece la presión sobre Seúl tras el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas

Photo : YONHAP News

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo comercial, lo que aumenta la presión sobre los países que continúan negociando sin avances significativos, entre ellos Corea del Sur, a menos de una semana de que entren en vigor los aranceles recíprocos estadounidenses.El pacto fue anunciado el domingo 27 (hora local), tras una reunión en Turnberry (Escocia) entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El texto establece la aplicación de una tarifa única del 15% a la mayoría de los productos europeos que ingresan en el mercado estadounidense, la mitad del 30% inicialmente planteado por Trump. A cambio, Bruselas se ha comprometido a comprar energía y equipos militares a Washington por un valor de 75 millones de dólares, además de invertir aproximadamente 600.000 millones de dólares en el país.El contenido del acuerdo es similar al firmado el pasado 22 de julio con Japón, que, a cambio de la rebaja de aranceles del 25% al 15%, aceptó no imponer gravámenes a las importaciones procedentes de EEUU y abrir parcialmente su mercado automotriz y agrícola. Tokio también se comprometió a adquirir cien aviones de la compañía Boeing, a crear una empresa conjunta para la construcción de un gasoducto que suministre gas natural licuado desde el estado de Alaska, así como a invertir unos 550.000 millones de dólares adicionales en territorio estadounidense.En este contexto, Seúl afronta una creciente presión, ya que existe el riesgo de que sus productos pierdan competitividad en el mercado global si no alcanza un acuerdo con la Casa Blanca antes del 1 de agosto, o si no consigue condiciones equiparables o más favorables que las obtenidas por Japón y la UE. Según medios estadounidenses, EEUU exige a Corea una inversión de 400.000 millones de dólares para cerrar un pacto, mientras que la oferta del Gobierno surcoreano asciende a 100.000 millones de dólares junto con otras concesiones. Ante esta brecha, todavía es incierto si ambas partes lograrán ultimar las negociaciones dentro del plazo disponible.