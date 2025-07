Pyongyang asegura no tener interés en las iniciativas de Seúl

Photo : KBS News

La subdirectora del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, quien también es hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmó el lunes 28 que no tiene "ni el más mínimo interés" en las acciones del Gobierno surcoreano ni en mantener un diálogo con sus autoridades.En una nota de opinión difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Kim Yo Jong sostuvo que ya no es posible considerar a las dos Coreas como un mismo pueblo y subrayó que, independientemente de las medidas adoptadas por la nueva Administración en el Sur, el Norte seguirá definiendo las relaciones intercoreanas como las de "dos naciones separadas y en hostilidad".Las declaraciones de la alta dirigente constituyen la primera reacción oficial norcoreana a la nueva política de Seúl, encabezada por el presidente Lee Jae Myung, que recientemente ordenó la supresión de las emisiones de radio con contenido propagandístico dirigidas a Pyongyang como gesto de acercamiento.Kim Yo Jong enumeró en su comunicado las iniciativas implementadas o previstas por el Ejecutivo surcoreano —entre ellas la suspensión de la propaganda fronteriza y de los lanzamientos de panfletos contra el régimen, así como la posible autorización de viajes individuales de ciudadanos a Corea del Norte— y reconoció que se trata de pasos significativos. No obstante, recalcó que son decisiones que se deberían haber adoptado hace tiempo para restablecer la confianza mutua, especialmente en lo referente a las emisiones transfronterizas, por lo que no las considera dignas de una valoración especial.