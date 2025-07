Trump busca reabrir el diálogo con Kim Jong Un para lograr la desnuclearización

Photo : YONHAP News

La Casa Blanca ha reiterado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue dispuesto a entablar un diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, con el objetivo de avanzar hacia la desnuclearización de la península de Corea. Esta declaración se produce en respuesta a las recientes afirmaciones de la hermana de Kim y subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, quien manifestó que Pyongyang no tiene intención de negociar con Washington en ese ámbito.Según informó la agencia de noticias Reuters, un alto cargo de la Presidencia de EEUU aseguró el lunes 28 (hora local) que Trump mantiene su apertura al diálogo con las autoridades norcoreanas. El funcionario subrayó que el mandatario está comprometido con la posibilidad de retomar las conversaciones bilaterales centradas en el desarme nuclear del régimen.Esta posición coincide con declaraciones realizadas días antes por otra fuente oficial estadounidense, quien señaló que Trump tiene la firme intención de reactivar el proceso de negociación con Kim Jong Un, interrumpido desde 2019.Por su parte, Kim Yo Jong, en su reciente pronunciamiento, reiteró que Corea del Norte no participará en conversaciones sobre desnuclearización con EEUU. No obstante, reconoció que la relación personal entre su hermano y Trump sigue siendo cordial.