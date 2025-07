Corea del Norte descarta reanudar el diálogo con EEUU sobre desarme nuclear

Photo : YONHAP News

Corea del Norte descarta la posibilidad de retomar las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización, según ha señalado la subdirectora del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim Yo Jong, quien también es hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un.En un comunicado difundido el martes 29 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Kim Yo Jong advirtió que si Washington continúa "aferrándose al pasado" y se niega a aceptar la nueva realidad, su deseo de reanudar el diálogo con Pyongyang no será más que una "ilusión frustrada".La alta funcionaria subrayó que la situación en 2025 difiere significativamente de la que existía en 2018 o 2019, años en los que se produjeron los primeros acercamientos entre ambos países.Aunque reconoció que la relación personal entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y Kim Jong Un no es mala, indicó que cualquier intento de utilizar ese vínculo como punto de partida para nuevas negociaciones será considerado por Corea del Norte como una burla.Asimismo, Kim Yo Jong afirmó que la confrontación entre dos Estados con armas nucleares no resulta beneficiosa para nadie y sostuvo que ambas partes deberían esforzarse por encontrar nuevas vías de diálogo desde una perspectiva renovada, en lugar de aferrarse a planteamientos ya superados.