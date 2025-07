La Presidencia no considera indultar a políticos por el Día de la Liberación

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha descartado la posibilidad de conceder indultos especiales a políticos condenados a prisión con motivo del 15 de agosto, Día de la Liberación de Corea.El secretario presidencial para Asuntos Políticos, Woo Sang Ho, declaró el lunes 28 que ha recibido peticiones desde diversos sectores de la sociedad que solicitan el indulto del exministro de Justicia y exlíder del partido Reconstrucción de Corea, Cho Kuk. Sin embargo, afirmó que dicha opción no está siendo contemplada por el presidente Lee Jae Myung.Woo añadió que, por el momento, el mandatario no baraja decretar indultos a políticos, aunque sí estudia la posibilidad de otorgarlos a ciudadanos encarcelados por infracciones que podrían considerarse "delitos de supervivencia".La Constitución otorga al presidente la facultad de conceder indultos. En años anteriores, con motivo del Día de la Liberación, se ha liberado a presos con buena conducta o a personas que han contribuido al desarrollo socioeconómico del país, incluidos políticos y empresarios.En cuanto a si Lee ejercerá esta prerrogativa este año, la Oficina Presidencial señaló que aún no se ha tomado una decisión definitiva.