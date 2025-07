Trump deja entrever que las negociaciones arancelarias podrían prolongarse

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que las negociaciones arancelarias en curso no se resolverán de forma inminente, lo que podría incluir el diálogo actualmente abierto con Corea del Sur.Según informó el gabinete de prensa de la Casa Blanca, Trump hizo estas declaraciones el martes 29 (hora local) a su llegada a Washington procedente de Escocia, tras ser consultado sobre si las conversaciones sobre tarifas con Seúl concluirán al día siguiente.En un primer momento, el mandatario pareció no comprender con claridad la frase, pidió una aclaración y preguntó qué era lo que supuestamente debía "terminar mañana". Al responder el periodista que se refería a los aranceles, Trump afirmó que no se cerrarían tan pronto. Además, añadió que, en su opinión, EEUU se está volviendo cada vez más próspero gracias a estas políticas, que consideró coherentes con los objetivos de su Gobierno.Por el momento, no está claro si el comentario hacía referencia específicamente a las negociaciones con el Ejecutivo surcoreano o si aludía en términos generales a todas las conversaciones comerciales que mantiene la Administración estadounidense.