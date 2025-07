EEUU afirma que obtendrá el 90% de las ganancias de las inversiones surcoreanas

Photo : YONHAP News

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró el miércoles 30 (hora local) a través de la red social X que su país recibirá el 90% de las ganancias generadas por las inversiones que Corea del Sur se ha comprometido a realizar en territorio estadounidense, por un valor estimado de 350.000 millones de dólares.Lutnick indicó que los detalles sobre dichos desembolsos, que serán llevados a cabo por empresas coreanas, se darán a conocer tras la próxima cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung. Además, subrayó que la mayor parte de los beneficios de estas operaciones revertirán en la población estadounidense.Respecto al comercio de semiconductores y productos farmacéuticos, el funcionario aseguró que los términos aplicables a los bienes procedentes de Corea del Sur no serán menos favorables que los ofrecidos a otras naciones. No obstante, precisó que los aranceles sobre el acero, el aluminio y el cobre no fueron abordados durante las negociaciones, por lo que se mantendrán sin cambios.