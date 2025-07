El tribunal aprueba el traslado forzoso de Yoon para ser interrogado sobre su esposa

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Min Joung Kie, encargado de investigar las presuntas irregularidades que involucran a la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, anunció el jueves 31 que las autoridades judiciales han aprobado su solicitud de orden de traslado forzoso contra el exmandatario.Dado que ya se encuentra en prisión preventiva, la instrucción permite al fiscal especial proceder a su transferencia a la sala de interrogatorios para ser cuestionado sobre las sospechas que recaen sobre Kim. La medida se adopta tras dos citaciones previas ignoradas por Yoon, quien no presentó justificación formal para su ausencia.El expresidente ha alegado problemas de salud como motivo para no comparecer. Sin embargo, la dirección del Centro de Detención de Seúl, donde permanece recluido, sostiene que su estado no es lo suficientemente grave como para impedirle prestar declaración.Por otro lado, el equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, responsable de las pesquisas sobre el presunto delito de rebelión relacionado con el decreto de la ley marcial de Yoon, ha solicitado el arresto del exministro del Interior Lee Sang Min. El exalto cargo es sospechoso de haber ordenado la suspensión del suministro eléctrico en las sedes de varios medios de comunicación la noche del 3 de diciembre de 2024, coincidiendo con la promulgación del estado de excepción.