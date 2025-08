El Gobierno admite que el rol del despliegue militar estadounidense puede cambiar

Photo : YONHAP News

Un alto cargo del Gobierno ha reconocido que el papel de las tropas de Estados Unidos estacionadas en la península coreana podría evolucionar en el futuro en respuesta a factores estratégicos como los cambios en el escenario internacional, los avances tecnológicos y la creciente influencia de China.La declaración se produjo durante un encuentro con corresponsales celebrado en la embajada de Corea del Sur en Washington, donde el funcionario explicó que, si bien la misión principal del contingente estadounidense ha sido tradicionalmente la disuasión frente a Corea del Norte —desde la firma del armisticio de 1953 y del Tratado de Defensa Mutua—, el contexto regional está en proceso de transformación.En paralelo, la Administración del presidente Donald Trump está impulsando una modernización de la alianza bilateral con el objetivo de reforzar la estrategia de contención frente a Beijing. Este enfoque ha alimentado especulaciones en torno a una posible "flexibilidad estratégica" por parte de las fuerzas de EEUU, que podría incluir su participación en escenarios como el estrecho de Taiwán o incluso la reubicación parcial de soldados en bases como la de Guam.La mención del funcionario a un eventual cambio en las funciones de las tropas estadounidenses sugiere, según analistas, que Seúl empieza a contemplar como plausible una ampliación del radio de acción militar de Washington más allá del ámbito estrictamente peninsular. No obstante, el propio representante quiso matizar que no siempre existe un consenso pleno entre aliados y subrayó que sus declaraciones no deben interpretarse como un respaldo automático a los planes de la Casa Blanca.