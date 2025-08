Lee y Trump no abordarán el arroz ni la carne en la próxima cumbre bilateral

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, no tratarán temas considerados ya resueltos, como la flexibilización del acceso a los mercados surcoreanos de arroz y carne, durante el próximo encuentro bilateral de alto nivel previsto para agosto.Así lo confirmó el domingo 3 el jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, en un anuncio que ha contribuido a calmar a los sectores que temían una posible reapertura de asuntos sensibles.Aunque la fecha exacta de la cumbre aún no se ha concretado, se espera que se fije en los próximos días, según indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, tras regresar de su visita a Washington. El jefe de la diplomacia señaló que se están llevando a cabo las consultas finales para organizar la reunión dentro de este mes.De acuerdo con fuentes oficiales, la cita podría celebrarse durante la última semana de agosto, teniendo en cuenta la agenda de Lee, que incluye sus vacaciones de verano, la ceremonia de conmemoración del Día de la Liberación de Corea —el 15 de agosto— y las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos.En su declaración, Kim explicó que el diálogo sobre el comercio de arroz y carne vacuna ya ha concluido y no se reabrirá, por lo que los términos actuales relativos a estos sectores se mantendrán sin cambios. Según subrayó, las conversaciones recientes sobre aranceles solo contemplaron aspectos técnicos, como la simplificación de los controles sanitarios.Kim también advirtió que los gravámenes impuestos por la Casa Blanca y las negociaciones posteriores reflejan una transformación en las dinámicas del comercio internacional. En este escenario, recalcó que países con déficits comerciales, como EEUU, reaccionan con especial sensibilidad ante los desequilibrios, y que Corea del Sur, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones, debe encontrar la forma más inteligente de afrontar este nuevo desafío.