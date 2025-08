La nueva película de Park Chan Wook inaugurará el Festival de Cine de Busan

Photo : YONHAP News

La última obra del director surcoreano Park Chan Wook, "No Other Choice" ("No queda otra"), será la encargada de abrir la XXX edición del Festival Internacional de Cine de Busan, que se celebrará del 17 al 26 de septiembre.El anuncio fue realizado el lunes 4 por el Comité Ejecutivo del certamen, que justificó su decisión al señalar que se trata de la película que más expectación genera entre el público este año y que mejor representa el potencial renovador del cine coreano contemporáneo."No Other Choice" es el duodécimo largometraje de Park, cuyo anterior filme, "Decision to Leave" ("Decisión de partir"), le valió el premio al mejor director en el Festival de Cannes de 2022.