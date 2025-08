Seúl estudia reanudar la financiación a las iniciativas de ayuda a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, anunció el lunes 4 su intención de reactivar la financiación a los programas de ayuda humanitaria destinados a Corea del Norte, en cuanto Seúl restablezca los contactos con Pyongyang.Así lo manifestó durante su primer encuentro con la dirección del Consejo de ONG para la Cooperación Intercoreana. Fundada en 1999, la entidad agrupa a 67 ONG dedicadas a prestar asistencia a la población norcoreana, entre ellas World Vision y Korea Food for the Hungry International.Chung calificó de "alarmante" que en 2024 no se haya ejecutado gasto alguno del Fondo de Cooperación Intercoreana. En este sentido, subrayó que los intercambios entre los sectores civil y privado son esenciales para promover la reconciliación entre las dos Coreas, e instó a las ONG a retomar sus actividades sin restricciones ahora que se han levantado las limitaciones para establecer contactos con ciudadanos de Corea del Norte.La ayuda humanitaria hacia la población norcoreana alcanzó su máximo histórico en 2007, con un total de 439.700 millones de wones. Sin embargo, su volumen comenzó a disminuir a raíz del desarrollo de misiles y armas nucleares por parte del régimen, hasta cesar por completo en 2024. La última iniciativa tuvo lugar en 2023, con el envío de suplementos nutricionales para niños norcoreanos por un valor de 900 millones de wones, de los cuales 700 millones fueron aportados por entidades civiles.