Photo : YONHAP News

La estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar acuerdos comerciales presenta diversas carencias, según un reportaje publicado el lunes 4 (hora local) por el diario 'The New York Times'. El rotativo recoge opiniones de expertos en comercio internacional que critican el enfoque del mandatario, basado en presionar a otros países para que se comprometan a invertir en territorio estadounidense a cambio de una reducción de aranceles.Según las fuentes citadas, persiste la duda de si Trump actúa como un negociador con sus socios o si, por el contrario, emplea una lógica de "rehenes comerciales", al imponer condiciones severas como requisito para evitar la aplicación de tarifas.El periódico advierte de que los Gobiernos que aún mantienen conversaciones abiertas con la Casa Blanca podrían recurrir a estrategias evasivas realizando promesas de inversión ambiguas y difíciles de verificar. A diferencia de los aranceles, señala el artículo, la implementación efectiva de los planes de inversión o de compra de bienes resulta mucho más compleja de supervisar.'The New York Times' destaca que Trump no se limita a buscar la reducción del déficit comercial o el acceso preferente de los productos estadounidenses a mercados exteriores. Además, exige garantías de inversión multimillonaria en EEUU como condición para evitar gravámenes elevados.Como ejemplos de esta táctica negociadora, el medio cita los pactos cerrados con Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. En el caso surcoreano, se comprometieron aportaciones por valor de 350.000 millones de dólares, además de la compra de gas natural licuado estadounidense por 100.000 millones. Japón, por su parte, acordó la creación de un fondo de inversión de 550.000 millones, mientras que la Unión Europea anunció desembolsos empresariales por al menos 600.000 millones de dólares.