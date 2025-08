El Gobierno invitará a expresidentes y sus cónyuges a la investidura de Lee

Photo : KBS News

El Gobierno ha anunciado que invitará a los expresidentes Moon Jae In, Park Geun Hye e Lee Myung Bak a la ceremonia de investidura del presidente Lee Jae Myung, que se celebrará el próximo 15 de agosto. También incluirá a los cónyuges de los exmandatarios fallecidos Roh Moo Hyun, Roh Tae Woo y Chun Doo Hwan.Según la Oficina Presidencial, esta decisión responde a la voluntad de Lee de convertir su investidura en un acto de reconciliación nacional. No obstante, el expresidente Yoon Suk Yeol y su esposa, Kim Keon Hee, no figuran entre los invitados, al encontrarse actualmente bajo investigación judicial.Los convocados representan un amplio abanico político, desde figuras conservadoras hasta líderes progresistas. Entre ellos se encuentra incluso el cónyuge de Chun, un expresidente condenado por su gobierno autoritario, lo que refuerza el mensaje de inclusión y superación de divisiones que busca proyectar el nuevo dirigente.