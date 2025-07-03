El Gobierno declara 36 nuevas Zonas Especiales de Desastre tras las lluvias de julio

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha declarado 36 regiones adicionales como Zonas Especiales de Desastre tras las lluvias torrenciales de julio.En una rueda de prensa celebrada el miércoles 6, la portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jjung, informó que las áreas incluidas en la nueva designación fueron algunas de las afectadas por las precipitaciones intensas registradas entre el 16 y el 20 de julio. Entre ellas figuran el municipio de Asan, en la provincia de Chungcheong del Sur, y el distrito de Bukgu, en la ciudad de Gwangju.Con esta decisión, la cifra total de puntos designados como Zonas Especiales de Desastre se amplía, ya que previamente seis localidades y condados habían recibido esta calificación.Kang explicó que el Gobierno extendió hasta el martes 5 el plazo para reportar daños con el fin de evitar omisiones, y que también incluyó a las subdivisiones administrativas más pequeñas para garantizar que el apoyo estatal llegue al mayor número posible de comunidades afectadas.La portavoz añadió que Lee ha instruido a los funcionarios a elaborar un plan de recuperación para las regiones damnificadas y asignar el presupuesto necesario, con el objetivo de que los residentes puedan retomar cuanto antes una vida normal.