Son Heung Min ficha por el Los Angeles Football Club

Photo : YONHAP News

El futbolista surcoreano Son Heung Min ha firmado contrato con el Los Angeles Football Club (LAFC), equipo de la Major League Soccer (MLS), la liga profesional de fútbol de Estados Unidos y Canadá. El acuerdo se extenderá hasta 2027, con opción de ampliarse hasta junio de 2029. Son lucirá el dorsal número 7.Aunque el LAFC no ha revelado oficialmente la cifra del traspaso, medios deportivos locales estiman que la operación podría alcanzar los 26 millones de dólares, lo que supondría un nuevo récord en la MLS. Hasta ahora, la cifra más alta pagada en la liga eran los 22 millones de dólares que el Atlanta United desembolsó a principios de este año por el marfileño Emmanuel Latte Lath.Durante la rueda de prensa celebrada en el estadio BMO, Son declaró que llega a Los Ángeles "para ganar" y expresó su deseo de convertirse en un jugador valioso para el equipo.