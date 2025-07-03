Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

﻿Pohang ofrecerá alojamiento en barcos a empresarios durante la cumbre del APEC

Write: 2025-08-07 08:46:36Update: 2025-08-07 09:04:57

﻿Pohang ofrecerá alojamiento en barcos a empresarios durante la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El Ayuntamiento de Pohang habilitará alojamientos a bordo de barcos para los empresarios que participarán en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de octubre en la ciudad de Gyeongju.

Según informó el Consistorio el miércoles 6, la Cámara de Comercio e Industria de Corea tiene previsto atracar dos buques —uno de 70.000 toneladas y otro de 26.000— en el puerto de Yeongilman, con el objetivo de proporcionar un total de 1.100 habitaciones durante el evento. La Cámara ya ha comenzado a recibir solicitudes de reserva.

Actualmente, el Ayuntamiento de Pohang mantiene conversaciones con las agencias competentes para coordinar aspectos relacionados con inmigración, seguridad y transporte.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >