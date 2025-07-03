Samsung fabricará semiconductores para Apple en su planta de Texas

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics fabricará semiconductores de última generación para la multinacional estadounidense Apple en su planta de producción ubicada en la ciudad de Austin, en el estado de Texas (Estados Unidos).En un comunicado difundido el jueves 7, Apple anunció que estos chips se incorporarán en futuros modelos del iPhone, así como en otros dispositivos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y optimizar el rendimiento de sus productos.Las especificaciones técnicas de los semiconductores que ambas compañías están desarrollando no han sido reveladas, ya que se consideran información confidencial. No obstante, fuentes del sector especulan que podrían tratarse de sensores de imagen.