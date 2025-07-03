Entran en vigor los aranceles recíprocos impuestos por EEUU

Photo : YONHAP News

Los aranceles recíprocos anunciados por Estados Unidos entrarán en vigor a las 00:01 de la noche del jueves 7, según el horario de la costa este, lo que equivale a la 1:01 de la tarde del mismo día en horario coreano. De acuerdo con el pacto comercial firmado entre la Casa Blanca y el Gobierno surcoreano, los productos procedentes de Corea del Sur accederán al mercado estadounidense con un gravamen del 15%, lo que supone un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al actual del 10%.La medida afectará a la mayoría de los bienes, con excepción de automóviles, acero, aluminio, semiconductores y medicamentos, que están sujetos a tasas específicas conforme a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EEUU o se encuentran pendientes de revisión para la posible imposición de tarifas adicionales.En el caso de los automóviles, Seúl y Washington consensuaron reducir el arancel al 15%. No obstante, el gravamen vigente del 25% se mantendrá hasta que el presidente estadounidense, Donald Trump, emita la orden ejecutiva correspondiente. Por su parte, el acero y el aluminio seguirán enfrentando tasas del 50%, al no haberse alcanzado un acuerdo bilateral para su reducción.