Trump anuncia una tasa del 100% a las importaciones de chips

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 6 (hora local) la imposición de un arancel del 100% sobre las importaciones de semiconductores.La medida afectará directamente a las empresas que suministran chips a compañías tecnológicas estadounidenses, las cuales deberán afrontar gravámenes significativamente más altos si no producen en suelo local. No obstante, Trump no precisó cuándo entrará en vigor esta nueva tarifa.Los semiconductores son el segundo producto más exportado por Corea del Sur a EEUU, solo por detrás de los automóviles. Por ello, se prevé que la imposición de esta tasa tenga un impacto considerable en el comercio exterior surcoreano.