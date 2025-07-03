Corea registra un nuevo récord mensual de superávit por cuenta corriente

Photo : YONHAP News

Corea del Sur alcanzó en junio un superávit por cuenta corriente de 14.270 millones de dólares, un nuevo récord mensual, según informó el Banco de Corea el jueves 7. Con este resultado, el país acumula 26 meses consecutivos con saldo positivo, lo que supone el tercer periodo más prolongado desde el año 2000.En comparación con junio de 2024, el superávit aumentó en 1.170 millones de dólares, el mayor incremento interanual en lo que va de ejercicio.El superávit de la balanza de bienes ascendió a 13.160 millones de dólares, impulsado por el alza en las exportaciones, que se elevaron un 2,3% interanual hasta situarse en los 60.370 millones de dólares. Destacaron especialmente las ventas de productos informáticos, semiconductores, componentes de ordenadores y medicamentos.Por destino, crecieron los envíos a la Unión Europea, el Sudeste Asiático y Japón, mientras que se redujeron los dirigidos a China y Estados Unidos.Además, las importaciones repuntaron un 0,7% respecto a junio del año anterior. También se registró un mayor volumen de compras de bienes de capital y de consumo, mientras que descendieron las de materias primas y productos energéticos, especialmente petróleo, carbón y crudo.