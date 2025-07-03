Coreanos en México solicitan una sede diplomática en Monterrey

Photo : YONHAP News

La Asociación de Coreanos Residentes en México ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar la apertura de una sede diplomática permanente en la ciudad de Monterrey, al norte del país, donde se concentra una parte significativa de la diáspora y de las inversiones surcoreanas. La petición será presentada ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur con el objetivo de que el órgano legislativo inste al Gobierno a establecer una oficina consular.Monterrey, capital del estado de Nuevo León y uno de los principales centros industriales de México, alberga al 30% de los aproximadamente 12.700 coreanos que viven en el país, es decir, unas 3.678 personas, según datos del Instituto Nacional de Migración mexicano. Esta cifra supera al número de ciudadanos coreanos establecidos en Ciudad de México, donde se contabilizan 2.887 residentes.En Monterrey y sus alrededores operan más de 450 empresas coreanas, entre ellas compañías de gran relevancia como Kia y LG. La ubicación estratégica del municipio, cercano a la frontera con Estados Unidos, ha favorecido su desarrollo como polo industrial y logístico. No obstante, la ausencia de una representación diplomática en la región supone importantes dificultades para la comunidad coreana local, que se ve obligada a desplazarse hasta la capital —a una hora y cuarenta minutos en avión— incluso para realizar trámites consulares básicos como la renovación del pasaporte.