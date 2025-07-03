La ex primera dama niega todas las acusaciones en un interrogatorio

Photo : YONHAP News

El interrogatorio a la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, concluyó el miércoles 6 a las 8:56 de la tarde, tras prolongarse durante once horas.Según informó el equipo del fiscal especial Min Joung Kie, encargado de investigar las presuntas irregularidades que salpican a Kim, la ex primera dama negó todas las acusaciones en su contra. Además, no se descarta que vuelva a ser citada a comparecer próximamente.Las preguntas se centraron en la supuesta manipulación del precio de las acciones de la concesionaria de vehículos importados Deutsch Motors, así como en el escándalo político relacionado con el empresario Myung Tae Kyun, y en la posible concesión de favores y recepción de sobornos a través del chamán Jeon Sung Bae.Fuentes de la investigación indicaron que Kim no se negó a responder, aunque limitó sus declaraciones a negar categóricamente las sospechas. Asimismo, el fiscal especial podría solicitar una orden de detención preventiva ante el riesgo de destrucción de pruebas.