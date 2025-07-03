Fuerzas surcoreanas y estadounidenses inician maniobras conjuntas el 18 de agosto

Photo : KBS News

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos llevarán a cabo del 18 al 28 de agosto los ejercicios combinados Ulchi Freedom Shield, que incluirán simulacros de puesto de mando y entrenamientos de campo.Según fuentes militares, las maniobras son de carácter anual y defensivo, diseñadas para reforzar la capacidad de operaciones conjuntas entre ambos países. Los ejercicios se desarrollarán teniendo en cuenta amenazas reales y análisis recientes de situaciones de guerra, con el fin de mejorar la preparación operativa ante posibles conflictos.Además, el programa contempla simulacros a nivel gubernamental para evaluar la capacidad nacional de gestión de crisis, así como para reforzar la preparación frente a ciberataques y otros riesgos emergentes.Está previsto que en esta edición participen también fuerzas de países miembros del Comando de las Naciones Unidas, en el marco de la conmemoración del 75º aniversario de su creación.