El secretario general del Partido Comunista de Vietnam visitará Seúl la próxima semana

Photo : YONHAP News

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, considerado la máxima figura en la jerarquía del Estado vietnamita, realizará un viaje oficial a Seúl la próxima semana, invitado por el presidente Lee Jae Myung. Esta visita será la primera de un líder extranjero al país desde que Lee asumió el cargo en junio.La estancia se prolongará del 10 al 13 de agosto y tendrá como punto central una cumbre bilateral con el mandatario surcoreano, programada para el lunes 11.Según informó la Oficina Presidencial, durante el encuentro se abordarán asuntos políticos y económicos, así como cuestiones relacionadas con la energía nuclear, el desarrollo del sistema de tren de alta velocidad, ciudades inteligentes y la formación de profesionales en los sectores de ciencia y tecnología.Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Hyun, mantuvo el pasado miércoles 6 su primera conversación telefónica con su homólogo vietnamita, Bui Thanh Son. Según detalló el ministerio al día siguiente, ambos intercambiaron opiniones sobre las relaciones diplomáticas bilaterales, la situación regional, los intercambios de alto nivel y la cooperación en los ámbitos económico, científico y tecnológico.Asimismo, expresaron su deseo de que la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, sea un éxito.