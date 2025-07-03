Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha asegurado que Estados Unidos se comprometió a otorgar un trato preferente a Corea del Sur en la adquisición de chips, en un intento por calmar la creciente preocupación generada por el anuncio de la Casa Blanca sobre la imposición de un arancel específico del 100% a los semiconductores.Así lo afirmó la portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, durante una rueda de prensa celebrada el jueves 7, al respaldar las declaraciones realizadas por el director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, en un programa de radio de actualidad emitido ese mismo día.En su intervención, Yeo explicó que, en el marco de los diálogos comerciales recientes, Washington garantizó a Seúl un trato preferente en sectores como los semiconductores y los productos farmacéuticos. El funcionario detalló que, en la práctica, esto supone que si la tarifa aplicada a los países con trato preferencial se fija en el 15%, los bienes surcoreanos podrán acceder al mercado estadounidense bajo esa tasa, incluso en caso de que los gravámenes específicos se incrementen hasta el 100% o el 200%.Kang recalcó que, si la promesa fue hecha por EEUU y confirmada por un alto cargo que participó directamente en las negociaciones, no existe razón para dudar de su autenticidad.